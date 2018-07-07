Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'te oynayan Tyler Honeycutt polislerle çatışmaya girdi

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması giyen Tyler Honeycutt, polislere ateş açtıktan sonra Sherman Oaks'ta bir eve saklandı ve evin önüne barikat kuruldu.

Raporlara göre hiçbir polis memuru yaralanmadı. Geri ateş açan polisler, eski Efes oyuncusu ile iletişime geçemedi fakat telefon mesajlarından anlaşıldığı kadarıyla oyuncu hala yaşıyor.

Honeycutt'ın kendini kapattığı evin etrafında yaşayan vatandaşlar, önlem olarak koruma altına alındı. İnceleme hala devam ediyor.

ÖLDÜ İDDİASI

Anadolu Efes'in eski oyuncularından ABD'li Tyler Honeycutt'ın polisle çatışmaya girerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

Amerikan basınından Mitch Lebe'nin haberine göre, Tyler Honeycutt, Kaliforniya'da polisle çatışmaya girdi. Kendi apartman dairesinde polise karşı barikat kuran ve çatışan Honeycutt sonrasında ise öldürüldü

Öte yandan ABC ise, Tyler Honeycutt'ın evinin korunmaya alındığını ve incelemelerin sürdüğünü kaydetti.