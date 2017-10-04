Geleceğin teknik direktörü Gökdeniz Karadeniz!

2008 yılında Trabzonspor'dan Rusya Ligi takımlarından Rubin Kazan'a transfer olan Gökdeniz Karadeniz, geleceği hakkında konuştu.

Rubin Kazan'ın internet sitesine konuşan Milli futbolcu, ''38 yaşındayım ve son bir kupa kaldırmak daha istiyorum. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Kariyerimi futbolda devam ettirmek ve teknik direktör olmak istiyorum. Öncelikle ders almam gerektiğinin farkındayım ve buna hazırım. Zorlukluklardan korkmuyorum'' dedi.

''TÜRKİYE VE TATARİSTAN ÇOK BENZER''

Trabzonspor'dan Rubin Kazan'a transfer olmasını 'kader' olarak değerlendiren Gökdeniz, ''Buraya gelmemdeki başrol, teknik direktör Kurban Berdyev'di. Ayrıca Tataristan ve Türkiye, kültür olarak çok benzer. Artık benim iki evim var. Biri Türkiye, diğeri Kazan'' sözlerini kullandı.

(Sporx)