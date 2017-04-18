Lucescu Galatasaray'da CEO olmak istiyor

Rumen teknik adamın telefonla birkaç kez görüştüğü Başkan Dursun Özbek'i yüz yüze konuşmak için St Petersburg'a davet ettiği iddiası kulislerde gün boyu konuşuldu.



Detaylar da ortaya çıktı...



Henüz Zenit'ten ayrılıp ayrılmayacağı belli olmasa da Lucescu'nun Galatasaray'a gelmesi halinde çok farklı bir planlama düşündüğü belirtiliyor.



Fotomaç'ın iddiasına göre 71 yaşındaki Lucescu, G.Saray'da teknik direktörlük değil CEO'luk görevini istiyor. Rumen teknik adam Yunanistan'ın Xanthi takımını çalıştıran oğlu Razvan Lucescu ile birlikte göreve gelmeyi planlıyor.



Razvan G.Saray'ı çalıştırırken, parayı ve transferi Lucescu yönetecek. Tecrübeli hoca, özellikle transferde Shakhtar'a getirdiği sistemi G.Saray'a uygulayacak.



Lucescu, öncelikle Güney Amerika'dan yıldız adayı futbolcuları transfer edecek. Bu futbolcular tıpkı Shakhtar'da olduğu gibi parlatılacak sonra da astronomik rakamlara Avrupa piyasasına sunulacak Böylece G.Saray sadece para harcayan değil transferden büyük paralar kazanan bir kulüp olacak. Tabii tüm bunlar Özbek'in Luce ile yapacağı görüşmenin olumlu geçmesine bağlı.