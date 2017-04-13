Geleneksel hale gelmiş bu ödülün sahibi Fernando Muslera

GSYİAD Başkanı Metin Öztürk'ün sunumuyla başlayan ödül töreninde kürsüye gelen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek; "Geleneksel hale gelmiş bu ödülün bu sene sahibi Fernando Muslera... Muslera'yı Türkiye çok iyi tanıyor, dünya çok iyi tanıyor. Kişiliğiyle, duruşuyla ve performansıyla örnek bir sporcu. Galatasaray'a çok yakışan, Galatasaray ile bütünleşmiş, hizmette hiçbir zaman geri durmayan önemli bir futbolcu. Kendisini ve doğru seçim yaptıkları için GSYİAD'ı tebrik ediyorum" dedi.

"GALATASARAY İLE BÜYÜDÜM"

Fernando Muslera, "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödülünü Başkan Dursun Özbek'in elinden alırken "Ödül için GSYİAD'a, güzel sözleri için de başkanımız Dursun Özbek'e çok teşekkür ediyorum. Artık burada 6. senem. Burada çok önemli günler yaşadım; burası hem insan hem futbolcu olarak büyümemi sağlayan bir kulüp oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.