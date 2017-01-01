Gelson Martins'ten Quaresma itirafı

Dünya futboluna birçok yıldız sunan Sporting'in parlayan isimlerinden Gelson Martins, Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma'nın Sporting'i seçmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Yeşil Burun Adaları'nda çocukluğunu geçiren Martins, "Yeşil Burun Adaları'nda televizyonumuz yoktu ve fazla maç izleyemedim. Portekiz'e geldiğimde Sporting'e sempati duymaya başladım. Kulübü sevdim çünkü, Ricardo Quaresma'yı seviyordum. O Sporting'de olduğu için, ben de Sporting'li oldum" dedi.

"BARCELONA VE REAL MADRID İDDİALARI GURUR VERİCİ"

Barcelona ve Real Madrid gibi kulüplerle isminin anılması ile ilgili de konuşan genç isim, "Bunları okuyorum, ancak çok üzerinde durmuyorum. Tabii ki böyle büyük kulüplerle isminin anılmasını görmek bir gurur, çünkü yaptığım işin değer gördüğünü gösterir. Ama şu anda Sporting ile 2021'e kadar sözleşmem var ve odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Sporting'de 24 maça çıkan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.