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Beşiktaş Pepe için 10 milyon euro'yu gözden çıkardı

Dünyaca ünlü stoper Pepe için gözünü karartan Beşiktaş, yıldız futbolcunun iki yıllık maliyeti olan 10 milyon euro'yu ödemeye hazır.

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Transferde stoper bölgesine odaklanan Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan ve sözleşmesi yenilenmeyen Pepe için girişimlerini hızlandırdı. 

Ligde son iki sezonda şampiyonluğa ulaşan fakat savunmadaki sıkıntıları gideremeyen Beşiktaş, bu kez işi sıkı tutuyor. Skorer'in edindiği bilgiye göre; Siyah-Beyazlıların, Portekizli yıldızın talebi olan iki yıl için 10 milyon euroluk ücreti ödemeye sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'ın transfer için ayırdığı bonservis bedellerini örnek gösteren ve söz konusu rakamların ödenebilir olduğunu ifade eden Siyah-Beyazlı idareciler, bu transfer için Ahmet Bulut'a tam yetki verdi. 

Ancak bu transferde Beşiktaş'ın iki ciddi rakibi var. Paris Saint Germain ve Inter de Pepe için ısrarcı...

(Skorer)

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