Genç basketbolcu Mehmet Şanlı, psikolojik rahatsızlığından dolayı Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıyor

Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursanın Nilüfer takımında yer alan genç futbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullandığı için sıkıntı yaşamaya başladı ve genç basketbolcu bunalıma girdi. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika’ya gitmek için Atatürk Havalimanına geldi.

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ

Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonunun desteğiyle kendisine maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanına yeniden geldi ve hergün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor.

ABDYE GİTMEK İSTİYORUM