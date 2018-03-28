Genç basketbolcu Mehmet Şanlı, psikolojik rahatsızlığından dolayı Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmıyor
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanında aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor.Yakınları ve ailesi ise rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika’da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyorlar.
Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursanın Nilüfer takımında yer alan genç futbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullandığı için sıkıntı yaşamaya başladı ve genç basketbolcu bunalıma girdi. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika’ya gitmek için Atatürk Havalimanına geldi.
HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ
Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonunun desteğiyle kendisine maaş bağlanarak ev verildi. İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanına yeniden geldi ve hergün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor.
ABDYE GİTMEK İSTİYORUM
Atatürk Havalimanını evi gibi gören genç basketbolcu, yaklaşık 1 aydan beri Dış Hatlar Gidiş Terminalinde kontuarlar bölgesinde yaşamaya başladı. Burada bankların üzerinde uyuyan Mehmet Şanlının yemek ihtiyaçlarını havalimanı personeli karşılıyor. Personele "Ben ABDye gitmek istiyorum San Franciscoda basketbol oynamak istiyorum beni ne olur oraya gönderin dediği öğrenildi.
KARİYERİ GENÇ YAŞTA BİTTİ
2013 yılında 3 sezon boyunca Fenerbahçe Ülker altyapısında oynayan 1995 doğumlu Mehmet Şanlı daha sonra sarı lacivertli takımla karşılıklı olarak yollarını ayırdı. Sakaryada düzenlenen ve Fenerbahçe Ülkerin 2. Bitirdiği Genç Erkekler Türkiye Şampiyonasında 9.5 sayı-12.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Ayrılık sonrası Beşiktaş Integral Forex forması giyen Mehmet Şanlı daha sonra sırasıyla İBB, İTÜ, Final Gençlik, Muğla Ormanspor ve geçen sezon Bursa Nilüfer Belediyespor A takımı formaları giymişti.
(Spor Arena)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.