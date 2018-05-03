Genç golcü Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kuzey Kıbrıs ekibi Yenicami AK'dan transfer ettiği Ahmet Sivri ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Bir süredir Galatasaray altyapısında forma giyen Ahmet Sivri, profesyonel sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Genç golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''10 aydır formasını gururla temsil ettiğim GALATASARAY ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladım.Bu süreçte üzerimde emeği geçen başta aileme,dostlarıma,akademi hocalarına ve desteklerini her daim hissettiğim Hasan Ecer ve Tekin birinci abime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Bana güvenen,inanan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağım, bu daha başlangıç.ASLOLAN DAİMA GALATASARAY'dır'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Sivri, Galatasaray altyapsında forma giydiği maçlarda şu ana kadar 22 gole imza attı.

(Sporx)