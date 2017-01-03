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Genç yıldız 15 milyon Euro'ya Leicester'da!

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Genk'ten orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City, Genk'te forma giyen orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi'yi renklerine bağladı.

Daha önce sağlık kontrolünden geçirilen Ndidi için İngiltere'deki çalışma izninin alınmasının ardından beş buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Leicester City'nin Nijeryalı futbolcu için Genk'e 15 Milyon Euro ödeyeceği açıklandı.

Orta sahanın yanı sıra savunmada da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Genk formasıyla 43 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

 

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