Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

16 yaşındaki genç yıldız Hüseyin Gündüz, Hatay'dan İspanya'ya transfer oldu

Hatay Süper Amatör takımlarından Samandağspor'un 16 yaşındaki futbolcusu Hüseyin Gündüz, La Liga ekibi Villarreal'in altyapı takımlarından Primer Toque CF ile anlaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samandağspor Başkanı Yusuf Yatkın, Hüseyin Gündüz'ün futbol ülkesi olan İspanya'da top oynamasının gurur verici olduğunu belirterek, genç futbolcunun uyum ve dil sorunu olduğunu, bunları atlatmak için de belli bir süre gerektiğini söyledi.
 
Yatkın, "16 yaşındaki futbolcumuz ile ilk aşamada profesyonel sözleşme imzalanmadığı için Samandağspor Kulübü'ne herhangi bir transfer ödemesi yapılmadı. Dünyanın her yerinde amatör futbolcudan kulüp para kazanamaz. Profesyonel sözleşme imzalanacağı zaman federasyonun her yıl belirlediği miktar ne ise kulüpten yetiştirme parası karşılığında bedeli ödenerek futbolcu profesyonel sözleşmeye imza atar" dedi.
 
Samandağlı genç sporcu Hüseyin Gündüz’ün başarısının gurur verici olduğun ifade eden Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, "Samandağspor Kulubü Başkanı Yusuf Yatkın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu başarıların artması, ilçemizin her anlamda en iyi yerlere gelmesi için gençlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arkadaşları Aybüke öğretmen için klip hazırladı

Arkadaşları Aybüke öğretmen için klip hazırladı

Tatilciler dönüş yolunda

Tatilciler dönüş yolunda

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA