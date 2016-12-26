Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Genç futbolcu Yeray Alvarez testis kanseri olduğunu açıkladı

Athletic Bilbao'nun 21 yaşındaki futbolcusu Yeray Alvarez, kanser olduğunu açıkladı.

  • Fanatik
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Athletic Bilbao'nun genç defans oyuncusu Yeray Alvarez'in yapılan tetkikler sonucu testis kanseri olduğu öğrenildi.
 
21 yaşındaki futbolcunun doktoru Lekue; "Yeray birkaç gün önce sağ kasığında bir rahatsızlık hissettiğini söylemişti. Dün ultrasonda gördüğümüz kadarıyla sağ testisinde alınması gereken kötü huylu bir tumör var. Futbolcu ve ailesiyle ortak karar aldık. Yeray bu hafta ameliyat olacak. Bundan sonraki adımlarımızı bu operasyon ve sonrası belirleyecek" ifadelerini kullandı.
 
Bu sezon Athletic formasıyla ilk çıkışını yapan Alvarez'in durumunun iyi olduğu ve genç futbolcunun kısa sürede ameliyat olacağı öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA