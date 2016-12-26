Gençler, Bursaspor'u üzdü!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun 16. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor'u 3-1 yendi.
Gençlerbirliği - Bursaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Ankara'da Bursaspor'u konuk etti. İlk yarının son maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeui başardı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4 ve 77'de Serdar Gürler, 83. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti. Bursaspor'un mücadeledeki tek golünü ise 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanda kapattı. Bursaspor'un puanı ise 27'de kaldı. Ev sahibi Gençlerbirliği bu galibiyetle 2 maçlık 3 puan özlemini de sonlandırmış oldu.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Sergey Politevich, Uğur Çiftçi, Selçuk Şahin, Abdul Khalili, Serdar Gürler, Kamal Issah, Aydın Karabulut, Vedat Muriqi
Teknik Direktör: Ümit Özat
Bursaspor: Harun Tekin, Erdem Özgenç, Ertuğrul Ersoy, Ricardo Faty, Aziz Behich, Cristobal Jorquera, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Pablo Batalla, Yonathan del Valle, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Dk. 4 ve 77 Serdar Gürler, Dk. 83 Uğur Çiftçi (Gençlerbirliği); Dk. 17 Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor)
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