Gençler, Bursaspor'u üzdü!

Gençlerbirliği - Bursaspor maçı! Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği, Ankara'da Bursaspor'u konuk etti. İlk yarının son maçında Gençlerbirliği, Bursaspor'u 3-1 mağlup etmeui başardı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 4 ve 77'de Serdar Gürler, 83. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti. Bursaspor'un mücadeledeki tek golünü ise 17. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.

Gençlerbirliği bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 22 puanda kapattı. Bursaspor'un puanı ise 27'de kaldı. Ev sahibi Gençlerbirliği bu galibiyetle 2 maçlık 3 puan özlemini de sonlandırmış oldu.