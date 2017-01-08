Gençlerbirliği: 5 - Amed Sportif: 0
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu maçında Gençlerbirliği, Amedspor'u 5-0 yendi ve kırmızı-siyahlılar bir üst tura çıkmayı garantiledi.
Gençlerbirliği'nin gollerini Politevich, Rantie (2), Serdar Gürler, Ferhat Görgülü kaydetti. Amedspor'da Mansur Çalar, 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten Gençlerbirliği adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Amed Sportif ise 1 puanla son sırada kaldı.
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