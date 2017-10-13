Gençlerbirliği - Beşiktaş | Muhtemel 11'ler

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi STAR.COM.TR'den CANLI olarak anbean takip edebilirsiniz.

Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Hakan Yemişken yapacak.

Muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Claro, Palitsevich, Uğur, Scekic, Issah, A.İlhan, Khalili, Serdar, Skuletic

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Kadro tamamlanıyor

Beşiktaş'ta kırmızı kartlar nedeniyle Trabzonspor karşısında görev alamayan Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Ricardo Quaresma, cezalarını tamamladı.

Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı kartlarla cezalı duruma düşen bu üç oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Cuma günüki karşılaşmada forma giyebilecek.

Şenol Güneş takımının başında olacak

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında takımın başında yer alacak.

Fenerbahçe derbisinde hakem tarafından tribüne gönderilen ve bir maç men cezasını Trabzonspor karşılaşmasında çeken Güneş, Cuma günü yedek kulübesinde takımını yönlendirecek.

3 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Caner Erkin, Gary Medel ve Dusko Tosic sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sezon başından bu yana üçer sarı kartı bulunan Caner, Medel ve Tosic, Gençlerbirliği karşılaşmasında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, son maçlarda kazanmakta zorlanıyor

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 13 lig maçından 6'sını kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 13 karşılaşmada Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Ankara'daki maçlar

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.

Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 44 lig maçının 21'ini kazandı, 6 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Ankara'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar 36 gol attı.