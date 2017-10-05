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Gençlerbirliği, 5 yöneticinin istifasını kulübe ulaştırmaları durumunda işleme koyacağını duyurdu

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 5 yöneticinin istifasının, resmi bildirimlerin kulübe ulaşması durumunda işleme konulacağını duyurdu.

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Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu, 5 yöneticinin istifasının, resmi bildirimlerin kulübe ulaşması durumunda işleme konulacağını duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yöneticilerden bir kısmının bugün itibarıyla istifa ettiğinin, medyada yer alan haberlerden öğrenildiği belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübünün, tüm kamuoyunca bilinen spor etik ve ahlakına yönelik köklü değerlere sahip bir camia olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugüne kadar tüm yöneticilerimiz de bu ahlaka ve değerlere uygun olarak kulübün yönetimini gereği gibi yerine getirmek üzere gerekli tüm sorumluluklarını özenle gerçekleştirmişlerdir. Her Gençlerbirliği yöneticisi, bu göreve gelirken camiaya karşı ne kadar büyük bir sorumluluk yüklendiğinin bilinci ile göstermesi gereken özverilerin farkında olarak bu görevi üstlenmektedir. Lakin süreç içerisinde bir kısım yöneticilerimiz bu görevin gereklerini yerine getirmede acze düşebilir.

Bu durumda da kulüp yönetim ahlakına uygun olarak her yöneticimiz kendi durum ve vaziyetini değerlendirerek istifa etmek sureti ile gereğini yapabilecek Gençlerbirliği kültürüne sahiptir. Bu kapsamda istifa ettiklerini medya aracılığı ile öğrenmiş olduğumuz değerli yönetim kurulu üyelerimizin, gerekli değerlendirmeyi yaparak Gençlerbirliği kültürüne uygun davranmış olmaları nedeni ile istifalarının, tarafımızca da elimize resmi istifa bildirimlerinin gelmesini müteakip işleme konulacak olduğunu bildirir, bugüne kadar ki çalışmaları nedeni ile kendilerine teşekkür ederiz."

Gençlerbirliği'nde, kulübün asbaşkanları Şahin Kartal ve Arda Çakmak, genel sekreter Sinan Gürsoy, sayman Hıfzı Kuruşa ile basın sözcüsü Hakan Kaynar, ortak bir yazılı açıklama ile yönetim kurulundan istifa ettiklerini duyurmuştu.

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