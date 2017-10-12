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Gençlerbirliği bugün yaptığı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.     

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan dışında eksik yok.

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