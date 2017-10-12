Gençlerbirliği bugün yaptığı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi günü tek antrenmanla geçirdi. Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.00'de Beşiktaş ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, sakatlığı bulunan Halil İbrahim Pehlivan dışında eksik yok.
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