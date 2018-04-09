Gençlerbirliği Galatasaray canlı Periscope şifresiz Gençler GS canlı yayın

Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle Periscope şifresiz Gençler GS nasıl izlenir? Spor Toto Süper Lig’de son haftalara doğru heyecan fırtınası artıyor. Ligde artık son viraja girildi. 28.haftanın kapanış maçı Gençlerbirliği Galatasaray canlı yayın sayfamızdan dakika dakika takip edilebilecek. Periscope canlı yayın ile Gençler GS izleme yolları sarı kırmızılı taraftarların merak konusu oldu. Saat 20:00’de başlayacak karşılaşma Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak ve karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. İki takım Süper Lig'de 93 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 52'sinden galip ayrılmayı başardı. 20 maç berabere tamamlanırken, Gençlerbirliği 21 maçı kazandı. Gençlerbirliği ligde Galataray'ı dokuz maçtır yenemiyor.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Süper Lig’de son 5 maçta 9 atan Galatasaray’ın gol makinesi Bafetimbi Gomis, gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig’de 2010- 2011 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan futbolcu olan Brezilyalı futbolcu Alex de Souza’yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için Ankara deplasmanında en az 2 gol atması lazım.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray’ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6’sında rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ İSTATİSTİKLER

Gençlerbirliği ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 93. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 52 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 21 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 20 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı son karşılaşmalarda yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara deplasmanda son 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan, en son 2010 yılında mağlup olmuştu. İki takım arasında geçen sonra Ankara’da oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

Gençlerbirliği evinde oynadığı son yedi lig maçının sadece birini kaybetti (3G 3B) ve bu maçların dördünde gol yemedi. Gençlerbirliği ligde beş maçtır galip gelemiyor. Galatasaray'ın ligde kalesinde gördüğü son dokuz golün sekizi ve son altı golün tamamı duran toplardan geldi.

11'LER

Gençlerbirliği: (Muhtemel) Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas, Palitsevich, Uğur, Khalili, Scekic, Sessegnon, Aydın, Jailton, Skuletic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Fernando, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Donk, Hakan, Denayer