Gençlerbirliği, Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı istiyor
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda yaşayan Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı.
Tarihinin en kötü dönemlerinden birini rahmetli başkan İlhan Cavcav’ın adının verildiği sezonda yaşayan Gençlerbirliği devre arası için şimdiden çalışmalara başladı. Gündemdeki ilk isim Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmet Çalık.
Teknik direktör Ümit Özat’ın, genç oyuncunun kiralık olarak kadroya katılmasını istediği belirtildi. Kırmızı- Siyahlılar, Ahmet Çalık'ı geçen sezonun devre arasında Galatasaray’a satmıştı.
Yönetimin birkaç güne kadar girişimlere başlayacağı ifade edildi.
Fanatik
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