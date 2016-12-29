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Gençlerbirliği'nden Amedspor'a yarım düzine gol

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2. Lig takımlarından Amed Sportif’i gol yağmuruna tuttu.

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Amed Sportif'i konuk etti. Ev sahibi Gençlerbirliği karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
 
Bu sonuçla C Grubu'nda maç eksiği bulunan iki takımdan Gençlerbirliği puanını 9'a çıkarırken, Amed Sportif 1 puan ile son sırada yer aldı.
 
Gençlerbirliği: 6 – Amed Sportif: 0
 
Stat: Ankara 19 Mayıs
 
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serda Diyadin, Mehmet Metin
 
Gençlerbirliği: Taha Demirtaş, Ahmet Oğuz, Ferhat Görgülü, Ante Kulusic, Halil İbrahim Pehlivan, Aleksande Scekic, Marko Milinkovic, Samuel Owusu, Kemal Issah, Vedat Muriqi, Serdacan Eralp
 
Amed Sportif: Serkan İpek, Kamil İçer, Şevket Güngör, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Tekin Adar, Yusuf Yağmur, Oğuz Çetinkaya, Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Emre Tekin Pınar

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