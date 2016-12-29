Gençlerbirliği'nden Amedspor'a yarım düzine gol
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2. Lig takımlarından Amed Sportif’i gol yağmuruna tuttu.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun 4. hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Amed Sportif'i konuk etti. Ev sahibi Gençlerbirliği karşılaşmayı 6-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Bu sonuçla C Grubu'nda maç eksiği bulunan iki takımdan Gençlerbirliği puanını 9'a çıkarırken, Amed Sportif 1 puan ile son sırada yer aldı.
Gençlerbirliği: 6 – Amed Sportif: 0
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serda Diyadin, Mehmet Metin
Gençlerbirliği: Taha Demirtaş, Ahmet Oğuz, Ferhat Görgülü, Ante Kulusic, Halil İbrahim Pehlivan, Aleksande Scekic, Marko Milinkovic, Samuel Owusu, Kemal Issah, Vedat Muriqi, Serdacan Eralp
Amed Sportif: Serkan İpek, Kamil İçer, Şevket Güngör, Abdullah Çetin, Ercan Çapar, Tekin Adar, Yusuf Yağmur, Oğuz Çetinkaya, Mehmet Sıddık İstemi, Mansur Çalar, Emre Tekin Pınar
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.