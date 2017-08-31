Gençlerbirliği Mesut Bakkal'ı resmen açıkladı
Gençlerbirliği'nde takımın başına Ümit Özat'ın ardından Mesut Bakkal geldi.
Gençlerbirliği Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal'ı getirdiğini açıkladı.
Resmi siteden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İşte resmi açıklama,
"Yönetim Kurulumuz gerçekleştirilen görüşmelerin ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal’ı getirdi. Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık."
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