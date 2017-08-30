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Gençlerbirliği Mesut Bakkal'la anlaşmak üzere

Kırmızı-Siyahlı yönetim, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensipte anlaşmasına vardı. Bakkal'ın gün içerisinde Gençlerbirliği'ne imza atması bekleniyor.

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Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Sivasspor ve Kayserispor takımlarında görev alan 53 yaşındaki teknik adam, mucize gerçekleştirerek Sarı-Kırmızılı takımı Süper Lig'de tutmayı başarmıştı.

Mesut Bakkal, Kayserispor ile çıktığı son 6 Süper Lig maçında; 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti. Bakkal, 1.83 puan ortalamasını tutturdu.

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