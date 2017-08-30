Gençlerbirliği Mesut Bakkal'la anlaşmak üzere
Kırmızı-Siyahlı yönetim, deneyimli teknik direktör Mesut Bakkal ile prensipte anlaşmasına vardı. Bakkal'ın gün içerisinde Gençlerbirliği'ne imza atması bekleniyor.
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Sivasspor ve Kayserispor takımlarında görev alan 53 yaşındaki teknik adam, mucize gerçekleştirerek Sarı-Kırmızılı takımı Süper Lig'de tutmayı başarmıştı.
Mesut Bakkal, Kayserispor ile çıktığı son 6 Süper Lig maçında; 3 galibiyet, 2 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde etti. Bakkal, 1.83 puan ortalamasını tutturdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.