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Gençlerbirliği, Murat Duruer'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, deneyimli oyuncu Murat Duruer'i kadrosuna kattı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kayserispor'da forma giyen Murat Duruer'i renklerine bağladı.

Başkent ekibi, futbola Ankaragücü'nde başlayan ve sırasıyla Gençlerbirliği, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.

Kırmızı-siyahlılar, deneyimli oyuncuyla 2017-2018 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Öte yandan başkent kulübü, altyapısından yetişen Halil İbrahim Pehlivan'ı ise Adanaspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Akdeniz temsilcisinde forma giyecek.

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