Gençlerbirliği sahasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gençlerbirliği ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Eskişehirspor kozlarını paylaştı.

Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği 5-0'lık skorla kazandı. Başkent temsilcisinin gollerini 21. dakikada Mert Nobre 60 ve 66. dakikalarda Stephane Sessegnon, 75'te Bekir Yılmaz ile 79'da Nadir Çiftçi kaydetti.

Öte yandan Eskişehispor'da Cemali Sertel, 47. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 3'te 3 yaparken, Eskişehirspor 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Eskişehirspor sahasında Karabükspor'u konuk edecek.