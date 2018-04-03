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Gençlerbirliği, sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

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Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışmaya geçti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.     

Başkent ekibinde, tedavisine devam edilen Ahmet İlhan antrenmana katılmazken, Jailton takımla birlikte çalışmalara başladı.     

Gençlerbirliği, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.     

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