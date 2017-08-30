Gençlerbirliği Ümit Özat'la yollarını ayırdı
Süper Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan toplayan Gençlerbirliği, Ümit Özat'la yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat ile yollar ayrıldı.
Gençlerbirliği geride kalan 3 haftada sadece 1 puan alabildi. Başkent ekibi an itibariyle ligde son sırada yer alıyor.
Başkent ekibi konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı yaptı.
İşte Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav imzasıyla yapılan o açıklama:
"İlk üç maçımızın ardından teknik direktörümüz Ümit Özat'la yaptığımız değerlendirmede karşılıklı olarak yolların ayrılmasında karar kıldık. Ümit Özat, Gençlerbirliği'nde yetişen, kulübümüzün en değerli isimlerinden biridir. Bize verdiği hizmetler ve her zamanki yapıcı tutumu için kendisine teşekkür ediyoruz. Ümit Hocamıza bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum.
Murat Cavcav
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı"
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