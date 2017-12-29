Gençlerbirliği ve Karabükspor Erkan Zengin'in peşinde
Eskişehirspor’da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin’e Süper Lig’den teklif yağıyor.
Eskişehirspor’da alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Erkan Zengin’e Süper Lig’den teklif yağıyor. Başarılı oyuncu için özellikle Gençlerbirliği ve Karabükspor’un devrede olduğu ifade edildi.
1. Lig’den de çok sayıda teklif aldığı öğrenilen Erkan’ın kariyerine Süper Lig’de devam edip yeniden milli takıma gitmek istediği belirtiliyor
Fanatik
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