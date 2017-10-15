Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Ricardo Quaresma: Bu kadar isteksiz, vurdumduymaz oynanmaz

Quaresma, Gençlerbirliği maçının ardından sitem etti!

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Monaco maçını düşünerek Gençlerbirliği karşısında ilk 11’e almadığı ancak ikinci yarının başında şans verdiği Ricardo Quaresma, yenilgiye tepki gösterdi. Oyuna girdikten sonra takıma heyecan ve hareketlilik getirip bir de penaltı kazandıran Q7’nin, maçın ardından “Bu kadar isteksiz, vurdumduymaz oynanmaz. Böyle bir yenilgi olmaz” sözleriyle soyunma odasındaki sessizliği bozduğu öğrenildi.

Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 7 maçta 1 gol attı.

Haberturk