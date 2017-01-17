Gençlerbirliği, Brezilyalı Baruffi'yi transfer etti
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Atletico Paranaense'den 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Renato Escobar Baruffi'yi (Bady) kadrosuna kattı.
Transfer kulübün resmi internet sitesinden duyurulurken yapılan açıklama şöyle:
'Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak , Atletico Paranaense'den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Figueirense 'de kiralık olarak geçiren Bady, takımına 21 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Daha önce Brezilya'da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giyen orta saha oyuncusu kulübümüzle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.'
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