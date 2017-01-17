Gençlerbirliği, Brezilyalı Baruffi'yi transfer etti

Transfer kulübün resmi internet sitesinden duyurulurken yapılan açıklama şöyle:

'Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak , Atletico Paranaense'den Renato Escobar Baruffi (Bady) ile anlaştı. Geçtiğimiz sezonu Figueirense 'de kiralık olarak geçiren Bady, takımına 21 maçta 2 gol 1 asistlik katkı yaptı. Daha önce Brezilya'da America MG, Ponte Preta ve Sao Bernardo takımlarında da forma giyen orta saha oyuncusu kulübümüzle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.'