GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
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