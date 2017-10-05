Gençlerbirliği'nde 5 yönetici istifa etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde tam 5 yönetici birden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde tam 5 yönetici birden istifa etti. Detaylar gelecek.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde tam 5 yönetici birden istifa etti. Detaylar gelecek.
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