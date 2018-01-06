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Gençlerbirliği'nde hedef Lawal ve Deniz Yılmaz

Devreyi 14 puanla tamamladıktan sonra kadroyu bir an önce güçlendirme çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği’nde gündem hayli yoğun.

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Devreyi 14 puanla tamamladıktan sonra kadroyu bir an önce güçlendirme çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği’nde gündem hayli yoğun.

Orta saha ve hücuma mutlaka takviye yapacak olan Kırmızı-Siyahlılar’ın listesinde ise Bursaspor’dan Deniz Yılmaz ve Osmanlıspor’dan Lawal var.

Timsah’tan kesin olarak gözden çıkarılan futbolcunun Başkent ekibine sıcak baktığı bildirilirken orta sahaya Ceyhun Gülselam’ı alan Osmanlıspor’da Lawal’ın da ayrılmak istediği ve Gençler’e ‘evet’ dediği gelen haberler arasında

(Fanatik)

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