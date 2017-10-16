Gençlerbirliği'nde kaleci Nihat Şahin 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği'nin sağlık ekibi, sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş maçı öncesi sakatlanarak kadroda yer alamayan Nihat Şahin'in sağ alt arka adale kas grubunda yoğun kanama ve kas yırtığı saptandığı, kırmızı-siyahlı kalecinin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından yapılan antrenmanı yarıda bırakan Milinkovic'in ise sağ kasığında yırtık tespit edildiği, Sırp futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

Beşiktaş ile oynanan maçta ilk yarının son dakikasında sağ omuzu üzerine düşen ve devre arası sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamlayan Ahmet Oğuz'un çekilen MR'ında ise köprücük kemiğinin kürek kemiğiyle yaptığı eklemde ayrılma saptandığı, bu bölgedeki bağlarda yırtık ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan genç sağ bekin, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Beşiktaş karşısında 84. dakikada oyundan çıkan Abdul Khalili'nin ise sağ üst adalesinde gerginlik saptandığı, oyuncunun birkaç gün tedbir amacıyla dinlendirileceği ifade edildi