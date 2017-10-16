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Gençlerbirliği'nde kaleci Nihat Şahin 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sakatlıkları nedeniyle kaleci Nihat Şahin'in 6, Marko Milinkovic'in ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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Gençlerbirliği'nin sağlık ekibi, sakatlıkları bulunan futbolcular  hakkında bilgilendirmede bulundu.

Beşiktaş maçı öncesi sakatlanarak kadroda yer alamayan Nihat Şahin'in  sağ alt arka adale kas grubunda yoğun kanama ve kas yırtığı saptandığı,  kırmızı-siyahlı kalecinin yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı Beşiktaş maçının ardından yapılan  antrenmanı yarıda bırakan Milinkovic'in ise sağ kasığında yırtık tespit edildiği,  Sırp futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

Beşiktaş ile oynanan maçta ilk yarının son dakikasında sağ omuzu  üzerine düşen ve devre arası sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı  tamamlayan Ahmet Oğuz'un çekilen MR'ında ise köprücük kemiğinin kürek kemiğiyle  yaptığı eklemde ayrılma saptandığı, bu bölgedeki bağlarda yırtık ve ödem tespit  edildiği bildirildi.

Tedavisine başlanan genç sağ bekin, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına  yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Beşiktaş karşısında 84. dakikada oyundan çıkan Abdul Khalili'nin ise  sağ üst adalesinde gerginlik saptandığı, oyuncunun birkaç gün tedbir amacıyla  dinlendirileceği ifade edildi

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