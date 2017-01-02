Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık açıklaması
Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ölmez, katıldığı bir radyo programında Ahmet Çalık transferini değerlendirdi.
Arif Ölmez yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
''Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştüler. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılı takıma yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik" dedi. DHA
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