Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık açıklaması

Arif Ölmez yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

''Ahmet Çalık konusunda henüz Galatasaray ile anlaşma olmadı. Küçük pürüzler var. Fiyat konusunda bir şey diyemem; ama mesafe alındı. Bu hafta içerisinde bir sonuç çıkar. Geçtiğimiz hafta içerisinde İlhan Cavcav ile Dursun Özbek telefonda görüştüler. Ahmet Çalık'ın Sarı-Kırmızılı takıma yüzde yüz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Son derece disiplinli ve yetenekli bir oyuncu. Gelişimini çok yakından takip ettik" dedi. DHA