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Gençlerbirliği'nden taraftarı Fazlı Nas'a imzalı forma

Gençlerbirliği yönetimi, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında misafir takım tribününde tek başına takımını destekleyen Fazlı Nas'a tüm futbolcuların imzaladığı forma hediye etti.

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Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, tek kişilik gol  sevinciyle futbol kamuoyunun gündemine oturan Fazlı Nas için kulübün sosyal medya  ekibi tarafından 4 kısa teşekkür videosu da hazırlandı.
 
İlk videoda takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin formayı imzalaması ve  formanın yola çıkışı anlatılırken, ikinci videoda formanın Trabzon'daki taraftar  Fazlı Nas'a giderken yolda karşılaşılan trafik çevirmesi canlandırmasıyla devam  ediyor.
 
Final ise kaptan Uğur Çiftçi'nin takım adına teşekkür videosunun  ardından formanın Fazlı Nas'a ulaşmasıyla yapılıyor.

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