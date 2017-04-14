Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray dünyaca ünlü sağ bek Bacary Sagna ile ilgileniyor

Sezon sonunda M.City ile sözleşmesi sona erecek olan Bacary Sagna, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiliz ekibi Manchester City ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Bacary Sagna'nın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.

34 yaşında olmasına rağmen bu sezon Manchester City'de 24 maça çıkan Sagna, 2 de asist yaptı. Senegal asıllı sağ bek, Fransa Milli Takımı formasını 65 kez giydi.

PİŞMANLIK YÜZÜNDEN...

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için ödediği bonservislere pişman olan sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde serbest oyuncuları gündemine alması bekleniyor. Tudor'un onay vermesi halinde Sagna ile temasa geçileceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Tayland su ve köpüğe bulandı

Tayland su ve köpüğe bulandı

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA