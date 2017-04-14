Galatasaray dünyaca ünlü sağ bek Bacary Sagna ile ilgileniyor
Sezon sonunda M.City ile sözleşmesi sona erecek olan Bacary Sagna, Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
İngiliz ekibi Manchester City ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Bacary Sagna'nın Galatasaray'a önerildiği ortaya çıktı.
34 yaşında olmasına rağmen bu sezon Manchester City'de 24 maça çıkan Sagna, 2 de asist yaptı. Senegal asıllı sağ bek, Fransa Milli Takımı formasını 65 kez giydi.
PİŞMANLIK YÜZÜNDEN...
Serdar Aziz ve Eren Derdiyok için ödediği bonservislere pişman olan sarı-kırmızılı yönetimin yaz transfer döneminde serbest oyuncuları gündemine alması bekleniyor. Tudor'un onay vermesi halinde Sagna ile temasa geçileceği öğrenildi.
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