Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ülker Stadı'nda
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Benfica ile yaptığı mücadeleyi Ülker Stadı'nda protokol tribününden takip ediyor.
Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir eşlik etti.
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