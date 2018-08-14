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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ülker Stadı'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA  Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı rövanş  maçını izlemek için Ülker Stadı'na geldi. 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi  Benfica ile yaptığı mücadeleyi Ülker Stadı'nda protokol tribününden takip ediyor.
 
Bakan Kasapoğlu'na protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu  Başkan Vekili Nihat Özdemir eşlik etti.

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