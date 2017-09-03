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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Milli takımımız toparlanacak ve üstüne düşeni yapacak

A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, grupta hala 3 maç olduğunu ve milli takımın üzerine düşeni yapacağına inandığını söyledi.

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A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, grupta hala 3 maç olduğunu ve milli takımın üzerine düşeni yapacağına inandığını söyledi. Osman Aşkın Bak, Metalist Stadı'nda oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Bak, hakemin hatalı kararları olduğunu belirterek, "Ukrayna bugün bizden daha üstündü ama hakemin sonucu etkili kararları vardı. İlk golde hatta ben ayağa kalktım ofsayt diye. İkinci golde de topun dışarıdan çevrildiği söyleniyor. Tabii ki bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlardı." dedi.
 
Osman Aşkın Bak, grupta 3 maç kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Hala oynanacak maçlar var. Önümüzdeki Hırvatistan ve diğer maçları kazanmak istiyoruz. Ligimiz yeni başladı, eksik oyuncular ve eksiklikler var. Ama umut ediyoruz, milli takımımız toparlanacak ve üstüne düşeni yapacak. Takımımızın bizi Dünya Kupası'na taşıyacak neticeler alacağına inanıyoruz. Onun için buradayız. Milli takımımıza güveniyoruz, kısa sürede toparlanıp, gerekli adımları atacaklarına inanıyoruz."

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