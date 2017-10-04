Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) heyeti, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. Bakan Osman Aşkın Bak’ın makamında gerçekleşen kabulde, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra TBF CEO’su Ömer Onan da yer aldı.

Bakan Bak: “Türk basketbolunun yanındayız”

Bakan Osman Aşkın Bak görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin finallerine ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Basketbol Takımı'nın performansının gelecek adına ümit verdiğini belirterek, “Öncelikle ülkemizin adına yakışır bir organizasyona imza attığınız için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah gelecekte daha büyük başarılar yakalayacağız. Bakanlık olarak her zaman Türk basketbolunun destekçisiyiz. Basketbolumuza çok büyük hizmetlerinin olacağına inandığım tesis projelerinizi gönülden destekliyoruz. 2023 Dünya Basketbol Şampiyonası adaylığı sürecinde ülke olarak yanınızdayız” dedi.

"Sporcularımız sosyal sorumluluk projesinde yer almalı"

Sporun birleştirici gücünü ve önemini vurgulayan Bakan Bak, “Yıllarca basketbolun içerisinde bulunan sporcularımızın basketbola olan borçlarını ödemeleri adına bir kapsamlı sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almalarının çok faydalı olacağına inanıyorum. Ülkemizin dört bir yanına gidelim, çocuklarımız hayran oldukları basketbolcularla basketbol oynama şansına erişsin. Yapacağımız bu sihirli dokunuşlar belki de geleceğin büyük yıldızlarını ortaya çıkaracak” şeklinde konuştu.

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak mahallelerde başlatılan "tesisleşme" hamlesiyle birlikte çocukların spora doğru bir şekilde yönlendirilmesi için de çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Türkoğlu'ndan Bakan Bak’a teşekkür

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Bakan Osman Aşkın Bak’a, Türk sporuna ve basketboluna vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, "Eurobasket 2017’de hemen hemen her maçımızı yerinde takip ederek bizlere ne kadar destek olduğunuzu gösterdiniz. Sizlere şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.