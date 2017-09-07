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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Muhammed Furkan Dursun ve Duran Tosun'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Muhammed Furkan Dursun ile bronz madalya kazanan Duran Tosun'u kutladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Muhammed Furkan Dursun ile bronz madalya kazanan Duran Tosun'u kutladı.
 
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
"Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Rus rakibi Evloev'i 5-3 yenerek grekoromen 85 kiloda altın madalya kazanan Muhammed Furkan Dursun ile çıktığı üçüncülük maçını kazanarak bronz madalya kazanan Duran Tosun'u kutluyorum. Milli güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandırıyor. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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