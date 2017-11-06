Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak: Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerini açıkladı. TRT Spor'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bak, ''Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. Bana göre yabancı futbolcu sayısı 5-6 olmalı. Galatasaray örneği var. 4 yabancıyla UEFA Kupası'nı kazandılar. Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor. Çünkü yapılan kontratlar var. Ekol olmak için alt yapıdan oyuncu çıkarmalıyız. Takımlara bakın, 2-3 Türk oyuncu oynuyor. Bizim oyuncular oynamalı.'' dedi.