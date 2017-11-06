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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak: Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı sınırının düşmesinden yana olduğunu söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerini açıkladı. TRT Spor'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bak, ''Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. Bana göre yabancı futbolcu sayısı 5-6 olmalı. Galatasaray örneği var. 4 yabancıyla UEFA Kupası'nı kazandılar. Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor. Çünkü yapılan kontratlar var. Ekol olmak için alt yapıdan oyuncu çıkarmalıyız. Takımlara bakın, 2-3 Türk oyuncu oynuyor. Bizim oyuncular oynamalı.'' dedi.

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