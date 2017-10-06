Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Spor ile Hayata Gülümse' projesini hayata geçiriyor

Proje kapsamında Rize’den gelen çocuklar, Türkiye ile İzlanda arasında bu akşam Eskişehir’de oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını izleyecek.

Spordan sanata, eğitimden madde bağımlılığı ile mücadeleye kadar birçok önemli alanda projeleri hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hayata geçireceği “Spor ile Hayata Gülümse” projesi kapsamında vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar spor müsabakalarına gidecek. Çocuklar aynı zamanda başarılı sporcularla tanışma imkanı da bulabilecek. Bu sayede çocukların sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanıyor. Projenin ülke genelinde ilgi ve merak uyandıran ve takip edilen bir sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu ve Voleybol Federasyonu ile farklı branşlardaki spor kulüpleri, “Spor ile Hayata Gülümse” projesine destek veriyor.

"Spor ile Hayata Gülümse” projesinin ilk aşamasında Rize’den gelen şehit çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar, Türkiye ile İzlanda arasında bu akşam Eskişehir’de oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu maçını izleyecek. Projede yer alacak çocuklar için ayrıca, spor müsabakalarının oynanacağı şehrin tarihi, kültürel yerlerini tanıması ve öğrenmesi adına da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu sayede çocukların ve Çocuk ve Sevgi Evlerinde kalan çocukların sosyalleşmeleri, toplumla bütünleşmiş halde hayata kazandırılmaları ve toplumda onlar için bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.