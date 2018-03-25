Gennaro Gattuso'nun kadroda düşünmediği Carlos Bacca, Galatasaray forması giymeye çok yakın

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, Villarreal'de Milan'dan kiralık olarak forma giyen Carlos Bacca'yı renklerine bağlayacak. İspanyol ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı 31 yaşındaki forvet oyuncusunu, kulübü de kadroda düşünmüyor. Milan, sözleşmesi 2019'da sona erecek Kolombiyalı golcüyü alacakları karşılığında bırakma kararı aldı.

MENAJER TEMASA GEÇTİ

Carlos Bacca'nın menajeri Sergio Barila'nın Milan'ın serbest bırakacağı oyuncusunu Galatasaray'a önerdiği bildirildi. Teknik Direktör Fatih Terim de daha önce görev yaptığı İtalyan temsilcisinin yetkilileriyle görüşerek tecrübeli forvetin durumunu sordu. Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Baçca'yı kadroda düşünmediklerini ve sarı-kırmızılılara gitmesi için kolaylık sağlayacaklarım iletti.

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