George Gardi: Eto'o kariyerini Amerika MLS liginde sonlandırmak istiyor

Antalyaspor'a geldiğinden beri çok başarılı bir performans sergileyen Samuel Eto'nun menajeri George Gardi, tecrübeli oyuncunun geleceği hakkında konuştu.

Gardi'ye göre Samuel Eto'o, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra eski kulübü Inter'in teknik direktörü olmak istiyor.

İşte George Gardi'nin açıklamaları:

"Eto'o yeteneklerini kaybetmedi..."

Samuel Eto'o, 2009-2011 yılları arasında Inter kulübü ile büyük başarılar yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O şu anda 36 yaşında ve hala yeteneklerini kaybetmedi. Son 2 sezonda Antalyaspor'da tam 40 gol atmayı başardı.

"Eto'o, Türkiye'de attığı 40 golle birlikte tam bir şampiyon gibi oynuyor."

"Eto'o kariyerini Amerika'da..."

Bir dahaki sezon onun sözleşmesi hakkında karar vermek istemem. Onun amacı, kariyerini Amerika MLS liginde sonlandırmak.

"Eto'nun rüyası bir gün Inter'i çalıştırmak..."

Eto'o'nun emekli olduktan sonra büyük hayalleri var. Eto'o, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Inter'in teknik direktörü olmak istiyor. Bu onun rüyası.

(Ajansspor)