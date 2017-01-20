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Gerard Deulofeu Milan'da

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, İngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İngiliz temsilcisi Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Barcelona altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2017 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Deulofeu, bu sezon Everton forması ile tüm kulvarlarda 13 maçta görev yaptı. 

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