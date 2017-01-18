Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gerard Pique Barcelona'dan ayrılıyor

Barcelona'nın tecrübeli defans oyuncusu Gerard Pique, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılabilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barcelona'nın sembol isimlerinden Gerard Pique, yakın gelecekte Katalan ekibinden ayrılabilir, zira eşi dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın dileği bu yönde.İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Kolombiyalı pop yıldızı, Pique'nin İspanya'da oldukça fazla baskıya maruz kaldığını düşünüyor ve İspanyol oyuncunun kariyerine İngiltere'de devam etmesini istiyor.Pique'ye Chelsea ve Arsenal'in ilgilisi olduğu biliniyor.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar doğruyu söylemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İtirafçılar doğruyu söylemiyor

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

'Kayıp gezegen' hakkında yeni iddia

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

Bu fotoğrafların hepsi gerçek

Bu fotoğrafların hepsi gerçek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA