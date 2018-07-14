Gerrard, Skrtel ile yatıp kalkıyor

Liverpool ve İngiliz futbol tarihinin efsane isimlerinden Steven Gerrard’ın bir Fenerbahçeli futbolcuya hayran olduğu belirtildi. Şu anda İskoçya’da Rangers takımının teknik direktörlüğünü yapan Gerrard’ın Martin Skrtel’i çok beğendiği ve hep istediği belirtildi.

Yine İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Harry Redknapp’ın yaptığı açıklamada, Gerrard’ın Rangers ile ilk teknik adamlık kariyerine bir dönem Liverpool’dan da takım arkadaşı olan Martin Skrtel’le başlamak istediğini anlattı. İngiliz basınına konuşan Redknapp, Gerrard’ın Skrtel konusundaki hassasiyetine özel olarak değinip, “Rangers ile anlaştıktan sonra ilk olarak Skrtel’i transfer etmek istediği, çok denedi almayı. Ancak başarılı olamadı. Gerrard, Skrtel’i özellikle istedi. Çünkü Gerrard’a göre Skrtel, kalpten oynayan bir savaşçı. Bu ilk yolculuğuna da Skrtel’i yanında hissederek başlamak istedi. Kadrosunda görmeyi çok ister” ifadelerini kullandı.

(Skorer)