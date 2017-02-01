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Gerrard yuvaya döndü!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool’da efsaneleşmiş isimlerden biri olan Steven Gerrard, işbaşı yaptı.

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Efsane futbolcu Gerrard, bu sabah Liverpool Akademi antrenörü olarak yeni görevine başladı. Bundan sonra genç oyuncuların mesleki gelişimi için uğraş verecek olan Gerrard, Akademi direktörü Alex Inglethorpe’nin rehberliğinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan Gerrard’ın Liverpool’da yeniden görev alıyor olmasını taraftarlar sevindirici gelişme olarak nitelendirdi. Gerrard, akademi antrenörü olarak göreve başladığı ilk günde çeşitli notlar aldı ve bazı yıldız adaylarıyla da birebir konuşma yaptı.

36 yaşında futbolu bırakan Steven Gerrard, MLS ekiplerinden LA Galaxy’de son olarak görev almıştı. Gerrard, İngiltere Milli Futbol Takımı’nda a 114 maçta 21 kez gol atmıştı.

Ajansspor

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