Gervinho Galatasaray'a teklif edildi

COLEMAN TERCİH ETMEDİ

GALATASARAY’DA transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, dün Sarı-Kırmızılılar’a sürpriz bir isim önerildi… Çin ekibi Hebei China Fortune’da forma giyen ancak 4 yabancı kuralı nedeniyle teknik direktör Chris Coleman tarafından kadro dışı bırakılan ve B takıma gönderilen Gervinho’nun menajerleri Galatasaray’ın kapısını çaldı. Oyuncunun rezerv takıma gönderilmesinden dolayı mutsuz olduğunu belirten menajerler Sarı-Kırmızılılar’a “Gervinho’yu ister misiniz?” diye sordu.

TERİM’DEN ONAY ÇIKTI

BAFETİMBİ Gomis’e alternatif arayan Galatasaray yönetimi konuyu teknik direktör Fatih Terim’le görüştü. Yapılan toplantıda Fildişi Sahilli golcüye Fatih Terim’in onay verdiği öğrenildi. Ancak Finansal Fair Play kuralları nedeniyle oyuncu satmadan oyuncu alamayacak olan Sarı-Kırmızılılar, Gervinho’nun bonservis olayının çözülmesini istedi. Galatasaray Yönetiminin oyuncunun menajerlerine ‘bonservissiz gelirse transfere sıcak bakabiliriz’ dedikleri belirtildi.

MARSİLYA BİR ADIM ÖNDE

YAŞANAN bu gelişmelerin ardından Gervinho’nun Marsilya’ya da önerildiği ortaya çıktı. Yeniden Avrupa’ya dönme hazırlığı yapan Fildişi Sahilli oyuncunun Rudi Garcia nedeniyle Marsilya’ya daha sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında… Garcia ile Gervinho Lille’de ve Roma’da birlikte çalışmıştı. 31 yaşındaki golcü, iki takımda da Garcia’nın vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı. Galatasaray, bu transfer için beklemeye ve diğer isimlere öncelik vermeye karar verdi.

(Güneş)