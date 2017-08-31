Getafe Yasin Öztekin için 4 milyon euro teklif etti

El Pais'in haberine göre Getafe, Galatasaray'da son dönemlerde kadroya girmekte zorluk çeken Yasin Öztekin'i kadrosuna katmak istiyor. La Liga ekibinin, Yasin için Galatasaray'a 4 milyon Euro'luk bir teklif hazırlığı içinde olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.

Yasin Öztekin bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 4 maçta gol veya asist yapamadı.