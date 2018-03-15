Gheorghe Hagi, Türkiye'de çalışabileceğinin sinyalini verdi

Galatasaray'da oynadığı dönemde UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Gheorghe Hagi'den Türkiye'yle ilgili flaş bir itiraf geldi.

Hâlihazırda ülkesinin takımlarından FC Viitorul'u çalıştıran "Karpatların Maradona'sı" lakaplı eski futbolcu, düzenlediği son basın toplantısında kariyer planlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun paylaştığı bilgiye göre basın toplantısında "İspanya'da mı yoksa İtalya'da mı çalışmak istersiniz?" sorusuna Hagi, "Belki Türkiye'yi tercih ederim." cevabını verdi.

Efsanevi isim, daha önce 2004-2005 ile 2010-2011 sezonlarında Galatasaray'ı çalıştırmıştı. Rumen teknik adam, 2003-2004 sezonunun şubat ayına kadar da Bursaspor'da görev yapmıştı.